Нас всё меньше Естественная убыль населения в Пермском крае за полгода составила почти 6,5 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Демографическая ситуация в Пермском крае по итогам первого полугодия 2021 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года характеризовалась уменьшением числа родившихся на 1,2% и ростом количества умерших на 7,4%. Об этом сообщает Пермьстат.

Результатом такого развития демографической ситуации стала естественная убыль населения, которая составила 6498 человек.

Так, с января по июнь 2021 года в Пермском крае родился 12 301 человек, умерло 18 799.

В структуре смертности населения Пермского края наибольшую долю заняли болезни системы кровообращения (49,7%), а также новообразования (14,0%), несчастные случаи, травмы и отравления (7,5%).

Среди всех внешних причин значительный удельный вес пришёлся на самоубийства (23,7%), повреждения с неопределенными намерениями (11,7%), несчастные случаи, вызванные действием дыма и огня (11,1%), воздействие чрезмерно низкой природной температуры (9,4%), убийства (8,5%), транспортные травмы (8,3%) и падения (7,4%).

Общие тенденции депопуляции населения определяет ситуация с высокой смертностью людей трудоспособного возраста. Среди всех умерших за январь — июнь 2021 года лица трудоспособных возрастов составили 23,9%, или 4486 человек, из которых более трёх четвертей составили мужчины (77,4%).

Ситуация в бракоразводных процессах Пермского края в сравнении с январём — июнем 2020 года характеризовалась ростом зарегистрированных браков (на 41,0%) и увеличением количества разводов (на 36,5%).

Уменьшается количество жителей Пермского края и за счёт миграционного оттока.

Так, по данным Пермьстата, с января по май 2021 года в край приехали 24 498 человек, а уехали из региона — 26 413.

Таким образом, в этот период миграционный отток составил 1915 человек. В аналогичный период 2020 года он составлял 1390 человек.

Чаще всего из Пермского края уезжали в Краснодарский край (379 человек), Московскую область (311), Москву (249) и Свердловскую область (277 человек).

Приток обеспечивали жители стран СНГ: Таджикистана (689 человек), Армении (351), Киргизии (158).

Согласно открытым данным, численность населения Прикамья снижается с 1989 года. Тогда, согласно итогам Всесоюзной переписи, в регионе проживали 3,1 млн человек. На 1 января 2021 года в Пермском крае число жителей составляло 2 млн 579 тыс. человек (-0,6 млн). Незначительный прирост населения за последние 30 лет отмечался в 2012, 2013 и 2014 годах.

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