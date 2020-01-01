Елена Синица За год в Пермском крае вырос миграционный отток В январе-мае 2021 года из региона уехали 26 413 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Пермьстата, с января по май 2021 года приехали 24 498 человек, уехали из региона — 26 413.

В этот период миграционный отток составил 1915 человек. В аналогичный период 2020 года он составлял 1390 человек.





При этом, чаще всего из Пермского края уезжали в Краснодарский край (379 человек), Московскую область (311), Москву (249) и Свердловскую область (277 человек).





Напротив, приезжали в Прикамье из стран СНГ жители Таджикистана (689 человек), Армении (351), Киргизии (158).





Менее заметный миграционный приток зафиксирован из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Молдовы, Туркменистана, Узбекистана и Украины.

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