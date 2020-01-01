Анна Брюханова На содержание автомобильных дорог в Индустриальном районе Перми выделили 357,6 млн руб. Работы рассчитаны до 2024 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

МКУ «Благоустройство Индустриального района» объявило конкурс на ремонт и содержание нескольких автомобильных дорог. Максимальная цена контракта — 357,6 млн руб. Заявки на участие принимаются до 11:00 8 сентября 2021 года. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Согласно конкурсной документации подрядчик будет отвечать за содержание автомобильных дорог, среди них участки ул. Мира, ул. Карпинского, ул. 9 Мая, ул. Советской Армии, проспекта Декабристов и других.

На содержание автомобильных дорог общего пользования выделено 277,8 млн руб., на ремонт городских трасс — 73,8 млн руб., на содержание остановочных пунктов — 6 млн руб.

Срок производства работ — 1 октября 2021 года — 14 апреля 2024 года.

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