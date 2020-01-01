Елена Синица Дорога М-12 Казань — Екатеринбург пересечёт две трассы Прикамья Пропускная способность новой дороги на территории региона составит от 14 тыс. до 16 тыс. машин в сутки Поделиться Поделиться Твитнуть

Трасса М-12

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Краевые власти сообщили, как будет проходить новая скоростная трасса М-12 Казань — Екатеринбург. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, дорога будет пересекать две трассы Прикамья.

Сообщается, что начало дороги будет в районе д. Емаш-Павлово Чернушинского городского округа.





Затем она пройдёт вблизи д. Покровка, д. Ивановка, с. Алмаз, п. Сарс, п. Октябрьский, а после пересечения р. Малая Сарана — в Свердловскую область.





Планируется построить две транспортные развязки. Первая появится на 180-м км трассы, в районе п. Щучье Озеро, вторая — на 215-м км трассы, между п. Октябрьский и п. Сарс.





Кроме этого, на участке, проходящем в Прикамье, построят 10 мостов, 21 путепровод, 15 биопереходов (специальные переходы для животных), 27 водопропускных труб.





Предполагается, что пропускная способность новой дороги на территории региона составит от 14 тыс. до 16 тыс. машин в сутки.





Напомним, скоростная трасса призвана соединить Приволжский и Уральский федеральные округа и сократить время в пути от Казани до Екатеринбурга в два раза, с 14 до 7 часов. Она станет продолжением уже реализуемого проекта трассы М-12 Москва — Казань. Благодаря её строительству время в пути из Москвы в столицу Татарстана сократиться с 12 до 6,5 часов.

Проект М-12 осуществляется в рамках исполнения Указа президента РФ №204 от 7 мая 2018 года с целью строительства и модернизации российских участков автомобильных дорог, относящихся к международному транспортному маршруту «Европа — Западный Китай» (МТМ ЕЗК).





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