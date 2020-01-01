Строительство третьего автомобильного моста через Каму в Перми начнётся в 2023 году
Объект уже включён в региональную адресную инвестиционную программу
Возведение третьего моста через Каму в Перми начнётся в 2023 году, об этом во время прямого эфира на своей странице «ВКонтакте» 16 августа сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.
По слова главы региона, объект уже включён в региональную адресную инвестиционную программу. Проектирование нового моста стартует в этом году. Для его строительства будут выкуплены и изъяты несколько земельных участков и коммуникации.
Ранее в краевом минтрансе сообщили, что торги по выбору подрядчика для разработки проекта будут объявлены осенью, а перечень участков, попадающих под изъятие, станет известен после проведения проектно-изыскательских работ.
Ожидается, что мост через Каму появится в створе ул. Крисанова. Как передаёт ВЕТТА, он будет четырёхполосным, а его протяжённость составит около 5 км.
Реализация проекта оценивается почти в 45 млрд руб.
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