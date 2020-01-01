Строительство третьего автомобильного моста через Каму в Перми начнётся в 2023 году Объект уже включён в региональную адресную инвестиционную программу Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Возведение третьего моста через Каму в Перми начнётся в 2023 году, об этом во время прямого эфира на своей странице «ВКонтакте» 16 августа сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

По слова главы региона, объект уже включён в региональную адресную инвестиционную программу. Проектирование нового моста стартует в этом году. Для его строительства будут выкуплены и изъяты несколько земельных участков и коммуникации.

Ранее в краевом минтрансе сообщили, что торги по выбору подрядчика для разработки проекта будут объявлены осенью, а перечень участков, попадающих под изъятие, станет известен после проведения проектно-изыскательских работ.

Ожидается, что мост через Каму появится в створе ул. Крисанова. Как передаёт ВЕТТА, он будет четырёхполосным, а его протяжённость составит около 5 км.

Реализация проекта оценивается почти в 45 млрд руб.

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