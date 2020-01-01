Осенью будет выбран проектировщик третьего моста через Каму Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В краевом минтрансе идёт подготовка к организации торгов на проведение проектно-изыскательских работ для третьего для Перми моста через Каму. Специалисты уже составили техзадание на проектирование и работают над составлением сметы, сообщает сайт губернатора и правительства Прикамья.

Торги по выбору подрядчика для разработки проекта, говорят в минтрансе, будут объявлены уже этой осенью.

Напомним, что третий мост через Каму планируется построить в створе ул. Крисанова. Инженерное сооружение пройдёт по территории завода «Телта» и частично затронет площадку порта Пермь. Отметим, что жилищная застройка в зоне полосы отвода нового моста будет невозможна. Перечень участков, попадающих под изъятие, станет известен после проведения проектно-изыскательских работ.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провёл встречу в Министерстве транспорта РФ в Москве. Стороны предварительно договорились о том, что ведомство поможет в реализации проекта, в том числе федеральным финансированием. Для этого власти Прикамья должны начать проектирование нового моста уже в 2021 году.

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