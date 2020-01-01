Елена Синица В Прикамье выявили 475 новых случаев заражения COVID-19 За сутки от коронавируса умер 21 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 475 новых случаев заражения коронавирусом. Из новых заболевших 79 человек лечатся в больницах, а 396 — на дому, под наблюдением врачей. За эти же сутки выздоровели 477 человек, умер — 21.

В числе новых инфицированных 179 пациентов мужского пола, 296 — женского. Также среди заболевших 43 ребёнка.





В возрасте от 15 до 29 лет заболели 66 человек, от 30 до 49 лет — 175 человек, 125 в возрасте 50–64 и 66 человек старше 65 лет.





С начала пандемии в Пермском крае выявлено 81 122 случая заражения COVID-19.





Сейчас в больницах края находятся 3746 человек, из которых 197 подключены к аппаратам ИВЛ.





Доля свободного коечного фонда от фактически развёрнутого составляет 18,1%.





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