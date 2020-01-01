В Перми достроили новый корпус политехнической школы «Фотоника» Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми завершилось строительство нового корпуса политехнической школы «Фотоника» на ул. Полины Осипенко, 46. Инспекция Госстройнадзора выдала заключение о соответствии здания всем строительным нормам и требованиям, объект возводился под контролем краевого минстроя, сообщает пресс-служба ведомства.

Отметим, что в начале августа министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров провёл инспекционный выезд на стройплощадку нового корпуса школы №93 на ул. Полины Осипенко, 46 в Перми.

Новый корпус появился благодаря национальному проекту «Жильё и городская среда», инициированному президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручал региональному минстрою обеспечить завершение строительства в первой половине августа. Эта задача выполнена, в ближайшие дни будет выдано разрешение на ввод здания в эксплуатацию и объект пройдёт лицензирование.



Напомним, на прошлой неделе глава региона лично проинспектировал ход работ на площадке. Он осмотрел четырёхэтажный корпус образовательного учреждения, рассчитанный на 400 учеников, школьный технопарк, в котором разместятся лаборатории по исследовательской и экспериментальной физике, аддитивным технологиям, радиотехнике и мехатронике. Как отметили в краевом минобре, создание в учреждении особой инновационной среды поможет сформировать у ребят технологические компетенции и замотивировать их на получение инженерно-технических специальностей.



Кроме того, в корпусе оборудованы столярная и слесарная мастерские, кабинеты технологии швейного дела и домоводства, обустроен актовый зал на 220 мест и спортивный зал площадью более 500 кв. м.



В настоящее время по поручению губернатора министерством образования и науки Пермского края совместно с администрацией Перми прорабатывается вопрос о ремонте старого корпуса школы с привлечением средств заинтересованного инвестора.



Повышение доступности и качества образования в Прикамье — одна из приоритетных задач региональных властей. Сейчас в крае на завершающей стадии строительства находятся здания школ в Чайковском и Березниках. Минстрой проводит проверки на стройплощадках этих объектов еженедельно. Дмитрий Махонин неоднократно подчёркивал важность соблюдения сроков строительства объектов образования. «Нельзя допустить снижения качества или отставания от графиков», — отмечал Дмитрий Махонин.



Помимо нового корпуса школы «Фотоника» с начала года в Пермском крае построены ещё две школы: в Кочёво и Сылве. В сумме в трёх новых зданиях смогут учиться 1100 школьников. Кроме того, с начала года завершено строительство шести детских садов: в Перми, Пермском районе, с. Юрла и д. Кондратово, организовано 1630 мест для дошкольников. Часть детских садов и школ в регионе строятся в рамках национальных проектов «Образование», «Демография», «Жильё и городская среда».

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