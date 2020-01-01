Анна Брюханова Капремонт МСЧ №1 в Перми не вызвал интереса у подрядчиков На аукцион не было подано ни одной заявки Поделиться Поделиться Твитнуть

МСЧ №1 г. Пермь

Константин Долгановский

На работы по капитальному ремонту ГБУЗ «Клиническая медико-санитарная часть №1» в микрорайоне Городские горки подрядчик не найден. Электронный аукцион признан несостоявшимся, так как к окончанию срока не было подано ни одной заявки. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Здание по адресу бульвар Гагарина, 68 планировалось отремонтировать за 14,5 млн руб. На эти средства подрядчик должен был заняться отделкой санузлов, буфета и кладовых, процедурных и кабинетов, холлов и лестничной клетки, заменить старые стеклопакеты и двери, обновить витраж на балконе, выровнять полы и стены и оборудовать поручни для малоподвижных групп населения.

Работы планировалось провести в период с 1 сентября по 30 ноября 2021 года.

В здании располагаются 12 медотделений, включая реанимационное и отделение экстренной хирургии.

На сайте медучреждения сказано, что МСЧ №1 в настоящее время перепрофилирована под оказание помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией.

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