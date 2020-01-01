Андрей Стрельцов «Кубок Прикамья» разыграют без зрителей Причина — риск распространения коронавирусной инфекции Поделиться Поделиться Твитнуть

Все матчи хоккейного турнира «Кубок Прикамья» пройдут без зрителей. Болельщики, поставившие вакцину либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, на матчи также допускаться не будут. Как сообщается на официальном сайте ХК «Молот», причина — высокий риск распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, 17 августа в Перми стартует традиционный предсезонный турнир «Кубок Прикамья», посвящённый памяти мастера спорта СССР по хоккею Косолапова. В турнире примут участие «Молот», «Зауралье», «Омские крылья» и «Горняк-УГМК». Вечером 17 августа «молотобойцы» сыграют с курганским ХК «Зауралье». На следующий день — с «Омскими ястребами», а заключительной игрой пермяков станет поединок с учалинским «Горняком».

Следить за играми можно будет в прямом эфире на YouTube-канале «Молот TV» и на телеканале ВЕТТА.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.