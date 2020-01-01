За взятку в 25 тыс. руб. пермский полицейский отправлен под суд Поделиться Поделиться Твитнуть

В СУ СКР по Пермскому краю завершили расследование уголовного дела по обвинению бывшего сотрудника МВД в получении взятки, сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Следствием установлено, что в начале января 2021 года в Перми полицейский за вознаграждение в 25 тыс. руб. пообещал находящемуся в СИЗО обвиняемому в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, изготовить фиктивную справку о содействии правоохранительным органам в раскрытии преступления. Этот документ суд мог принять как смягчающее обстоятельство.

После получения взятки сотрудник МВД был задержан.

В настоящее время гражданин уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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