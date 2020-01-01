Елена Синица В Пермском крае выявлено 477 новых случаев заражения COVID-19 Доля свободного коечного фонда снизилась до критической отметки 16,3% Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 477 новых случаев заражения COVID-19. Из новых заболевших 70 человек лечатся в больницах, а 407 амбулаторно, под наблюдением врачей. За эти же сутки выздоровели 199 человек, умерли — 29.

В числе инфицированных 225 пациентов мужского пола, 252 — женского. Также среди заболевших 96 детей.





В возрасте от 15 до 29 лет заболели 77 человек, от 30 до 49 лет — 153 человека, 86 — в возрасте от 50 до 64 лет, и 65 человек старше 65 лет.





С начала пандемии общее число инфицированных в Пермском крае составило 80 647.





Сейчас в больницах края находятся 3620 человек, из которых 192 подключены к аппаратам ИВЛ.





Доля свободного коечного фонда от фактически развёрнутого составляет 16,3%.





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