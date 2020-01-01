Анна Брюханова В Перми работодатели оплачивают допобразование 10% сотрудников Не получают дополнительных знаний 57% опрошенных Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Каждый десятый работник Перми получает дополнительные профессиональные знания за счёт работодателя, об этом сообщает сервис по поиску работы и подбору персонала SuperJob, исследовав рынок труда в России.

По результатам опроса, 16% респондентов в Перми посещают курсы и тренинги за свои средства, 17% — самостоятельно и бесплатно, а 57% вовсе не проходят профессиональное обучение. Только 1% работников повышает профессиональную квалификацию частично за свой счёт и за счёт организации.

Чаще всего учатся за свой счёт в Москве и Санкт-Петербурге — 22% и 20% опрошенных соответственно.

Тех, кто проходил дополнительное обучение за счёт работодателя, больше всего в Челябинске (16%) и Омске (15%).

Любопытно, что всего 30% респондентов отметили повышения уровня эффективности труда после посещения курсов. В то же время 38% утверждают, что участие в курсах и семинарах не привело к каким-либо изменениям в их работе.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.