Елена Синица Раздевалки в УДС «Молот» отремонтируют за 1,8 млн руб. Это на 400 тыс. меньше начальной цены контракта Поделиться Поделиться Твитнуть

УДС «Молот»

Константин Долгановский

Текущий ремонт раздевалок (№39 и №48) проведёт ИП Редькин А. С. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Подрядчик выполнит работы за 1 млн 764 тыс. руб. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 2 млн 178 тыс. руб.

Кроме этого, определён поставщик защитных ограждений в комплекте, включая монтаж оборудования УДС «Молот». Исполнителем выбрано ООО «Савастр».

Подрядчик предложил поставить ограждения за 2 млн 934 тыс. руб. Столько же составляла и начальная цена контракта.

Напомним, что торги по продаже пермского УДС «Молот» назначены на 20 сентября.

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