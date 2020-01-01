В Пермском крае на этой неделе ожидается повышение температуры до +35 градусов Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае вторая половина предстоящей недели будет аномально жаркой. Средняя температура воздуха окажется на 6–7 градусов выше климатической нормы. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на специалистов научного проекта «Метеоролог и я».

В понедельник, 16 августа, столбики термометров поднимутся до +24°…+29°, осадков не ожидается.

Во вторник под влиянием холодного фронта в большинстве районов края пройдут дожди и грозы, температура днём не превысит +26°.

В среду дожди будут кратковременными, температура воздуха существенно не изменится.

В четверг, 19 августа, прогнозируется потепление до +30°, а на юге Прикамья до +35°.

Пик потепления ожидается в пятницу. Вероятно повышение температуры до +35° на большей части края, возможны дожди.

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