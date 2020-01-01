Андрей Стрельцов «Амкар-Пермь» разгромил «Ладу-Тольятти» Матч закончился со счётом 6:0 Поделиться Поделиться Твитнуть

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В первенстве второго дивизиона ФНЛ «Амкар» на родном стадионе встретился с «Ладой-Тольятти», неудачно начавшей турнир и проигравшей три стартовых матча из четырёх.

Борьбы в этом поединке тоже не получилось. «Красно-чёрные» за пять минут до конца первого тайма забили три гола. Свой счёт пополнили Павел Соломатин, Михаил Горелишвили и Евгений Чебанов.

Во второй половине встречи преимущество также было на стороне хозяев. Они сумели забить ещё три безответных мяча и уверенно победили со счётом 6:0. Голы на счету Евгения Тюкалова, Ивана Лукьянова и Владислава Шпитального.

В следующем туре «Амкар-Пермь» сыграет на родном стадионе с одним из лидеров турнира — ФК «Челябинск».

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