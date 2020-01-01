Олеся Максименко За сутки коронавирус диагностирован у 474 прикамцев Общее количество заражённых превысило 80 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, в Пермском крае выявлено 474 новых случая заболевания COVID-19.

В числе заболевших — 81 ребёнок и 185 человек старше 50 лет. В больницах проходят лечение 60 пациентов, амбулаторно на дому — 414.

Общее количество заболевших коронавирусом в Пермском крае составляет 80 170 человек.

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