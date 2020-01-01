Олеся Максименко Жителей Прикамья предупреждают о высокой пожарной опасности С 16 по 20 августа в Пермском крае ожидается аномально жаркая погода Поделиться Поделиться Твитнуть

ГУ МЧС России по Пермскому краю предупреждает население региона о высокой пожарной опасности.

В ближайшие пять дней в Прикамье ожидается аномально тёплая погода. Местами по югу среднесуточная температура может превысить климатическую на 7°С. В связи с этим в регионе сохранится четвёртый класс пожароопасности, сообщает пресс-служба ведомства.

В МЧС напоминают, что с 7 июня по 10 сентября в лесах Пермского края объявлен особый противопожарный режим, в соответствии с которым запрещено разведение костров.

Также граждан просят соблюдать правила безопасности при обращении с открытым огнём и во время отдыха на воде.

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