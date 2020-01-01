В ближайшие пять дней в Пермском крае ожидается аномальная жара
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В Прикамье в ближайшие пятеро суток ожидается аномально теплая погода. Об этом сообщает сайт «Метеоролог и Я».
Средняя температура воздуха превысит климатическую норму примерно на шесть градусов. На юге края будет еще жарче.
При этом осадков ожидается крайне мало.
Синоптики говорят, что Пермский край снова может столкнуться с высокой пожарной опасностью.
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