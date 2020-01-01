Олеся Максименко Автобусные маршруты Перми обслужат за 119 млн руб. Объявлены шесть аукционов на 20 городских маршрутов Поделиться Поделиться Твитнуть

Анна Орлова

Администрация Перми объявила шесть аукционов на обслуживание 20 автобусных маршрутов города. Общая начальная стоимость контрактов — 119 млн руб. Об этом сообщает группа «Транспорт Перми».

В шесть лотов вошли маршруты №№ 5, 7, 9, 12, 16, 28, 29, 30, 33, 38, 39, 40, 41, 47, 54, 56, 62, 63, 65 и 68. Контракты будут заключены на октябрь-ноябрь 2021 года.



Согласно техзаданию автобусы должны соответствовать классу Евро-4, быть не старше пяти лет. Использовать газ или электричество в качестве топлива должно не менее 20% подвижного состава. Автобусы должны быть оборудованы системой видеонаблюдения и навигацией, автоинформаторами и датчиками пассажиропотока. Кроме того, оформление автобусов должно соответствовать другим автобусам Перми.

Заявки можно подать до 24 августа, рассмотрение состоится 26 августа 2021 года.

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