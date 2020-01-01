Олеся Максименко COVID-19: в Пермском крае заражённые выявлены в 25 муниципалитетах По количеству новых случаев лидируют Пермь, Краснокамский округ и Березники Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае наибольшее количество новых случаев коронавируса выявлено в столице региона, Краснокамском округе и Березниках — 166, 68 и 32 заболевших соответственно.

По 28 диагнозов COVID-19 подтверждены в Верещагинском и Соликамском округах, 19 — в Карагайском, 18 — в Гайнском, по 17 — в Чердынском и Добрянском, по 12 — в Чусовском и Лысьвенском округах, 11 — в Кишертском.

Девять инфицированных выявлено в Горнозаводском округе, по восемь — в Пермском районе и Частинском округе, шесть — в Кизеле, пять — в Нытвенском округе, четыре — в Кунгурском районе.

Трое заболевших — в Берёзовском округе, по два случая заражения выявлены в Кунгуре и Ильинском округе, по одному — в Кудымкаре, Губахе, Очёрском и Сивинском округах.

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