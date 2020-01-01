В Пермском крае выявлено 479 новых случаев заражения COVID-19 Общее число инфицированных достигло 79 696 Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 479 новых случаев заражения коронавирусом: 52 человека госпитализированы, 427 — лечатся на дому под наблюдением врачей. Выздоровели 555 пациентов, скончались 29.

В числе новых инфицированных 198 пациентов мужского пола, 281 — женского. Среди заболевших 84 ребенка, 83 человека в возрасте от 15 до 29 лет, 164 — в возрасте от 30 до 49 лет, 94 — от 50 до 64 лет, и 54 человека старше 65 лет.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 79 696.

В ковидных отделениях больниц продолжают лечение 3630 пациентов, 202 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Доля свободного коечного фонда составляет 20,8%.

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