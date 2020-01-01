За сутки больше всего заболевших коронавирусом выявлено в Перми, Верещагино и Оханске Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае новые случаи заражения коронавирусной инфекцией выявлены в 18 территориях региона.

Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми — 279. В Верещагинском городском округе заболели 54 человека, в Оханским городском округе — 26.

Всего в Пермском крае выявлено 79 217 жителей с коронавирусной инфекцией.

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