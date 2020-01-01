Елена Синица В Перми расходы на сборы детей в школу — одни из самых низких в России Меньше тратили только родители из Краснодара Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Пермь оказалось на предпоследнем месте среди крупных российских городов по величине расходов на подготовку детей к началу учебного года в школах. Меньше тратили только родители из Краснодара. Об этом сообщается в исследовании онлайн-платформы для продажи товаров Lamoda.

По расчётам экспертов, набор в школу для девочки жители Перми могут приобрести в среднем за 12 640 руб., что на 5% меньше суммы, которую отдают за такой набор в среднем по стране.





При этом из этой суммы за повседневную одежду и обувь (жакет, рубашка, колготки, юбка и туфли) родители отдавали 7230 руб. За одежду на уроки физкультуры (спортивный костюм и кроссовки) платили 3670 руб. Рюкзаки обходились пермякам в среднем в 1740 руб.





За школьный набор для мальчика на каждый день (брюки, джемпер, рубашка, сменная обувь и ремень) пермяки отдавали 4720 руб. Спортивную форму и кроссовки покупали за 3970 руб., а рюкзаки — за 1520 руб.





Полноценный мужской комплект одежды и школьных принадлежностей обходится родителям в 10 210 руб. В среднем по стране такой набор стоит на 18% дороже.





Ранее эксперты «Авито» выяснили, что стоимость самых необходимых товаров для школы в Перми составила 13 190 руб.









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