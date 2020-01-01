Сборы ребёнка в школу обойдутся пермским родителям в 13 тыс. руб. Заметнее всего за год подорожали гаджеты Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Эксперты «Авито» выяснили, какую сумму придётся потратить родителям на базовые товары для школьника. Средняя стоимость самых необходимых товаров для школы в Перми в этом году составила 13 190 руб.

Основной набор включает в себя школьную и спортивную форму, рюкзак, пенал, канцелярский набор и ноутбук.

В Перми школьную форму для девочек можно приобрести в среднем за 600 руб. (+20% к 2020 году). Школьная форма для мальчиков обойдётся в 800 руб. (+14%).

Стоимость спортивной формы и для мальчиков, и для девочек составила 500 руб. (цена с прошлого года осталась неизменной).

Рюкзаки в Перми можно купить в среднем за 600 руб. (+20%). Пеналы обойдутся желающим в среднем в 400 руб., столько же придётся потратить на минимальный набор необходимых канцелярских принадлежностей.

Что касается ноутбуков, то в Перми их можно приобрести в среднем за 10 990 руб., что на 39% дороже, чем прошлым летом.

Таким образом, в Перми набор необходимых школьных товаров для девочек обойдётся в 13 090 руб., а для мальчиков — в 13 290 руб., комплект товаров для первоклассника будет стоить около 13 590 руб.

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