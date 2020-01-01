Елена Синица В Перми сквозной проезд по ул. Коминтерна временно закроют Это необходимо для проведения капремонта на Комсомольском проспекте Поделиться Поделиться Твитнуть

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С 23:00 13 августа до 07:00 16 августа для всех видов транспорта будет закрыт сквозной проезд по ул.Коминтерна на участке от Комсомольского проспекта до ул. Героев Хасана. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Поясняется, что это связано с проведением капитального ремонта на Комсомольском проспекте.





Напомним, ранее сообщалось, что в Перми временно изменится движение транспорта по ул. Каменского.

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