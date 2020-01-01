Елена Синица
В Перми сквозной проезд по ул. Коминтерна временно закроют
Это необходимо для проведения капремонта на Комсомольском проспекте
Поделиться
Поделиться
Твитнуть
С 23:00 13 августа до 07:00 16 августа для всех видов транспорта будет закрыт сквозной проезд по ул.Коминтерна на участке от Комсомольского проспекта до ул. Героев Хасана. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Поясняется, что это связано с проведением капитального ремонта на Комсомольском проспекте.
Напомним, ранее сообщалось, что в Перми временно изменится движение транспорта по ул. Каменского.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Поделиться
Твитнуть