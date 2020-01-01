Елена Синица В Перми временно изменится движение транспорта по ул. Каменского Ограничения связаны с проведением ремонта на сетях водопровода Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 09:00 14 августа до 09:00 15 августа в Перми временно изменится движение всех видов транспорта по ул. Каменского. Это связано с проведением ремонта на сетях водопровода, сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, автобусы №№14,47,54,64, 67 и 74 в обоих направлениях будут следовать по улицам Зои Космодемьянской, Барамзиной, Папанинцев, Фридриха Энгельса — и далее без изменений.





Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на временных остановочных пунктах «Железнодорожная больница» (на ул. Зои Космодемьянской в районе дома №35 по проспекту Парковому и в районе дома №1, корпус 2 по ул. Василия Каменского) и «Улица Папанинцев» (на ул. Энгельса в створе с ул. Академика Павлова в обоих направлениях), а также на всех существующих остановочных пунктах.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.