Олеся Максименко Проект строительства мусороперерабатывающего комплекса в Перми проходит госэкспертизу Заключение планируется получить осенью 2021 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Проект по строительству в Перми экотехнопарка на полигоне «Софроны» прошёл экологическую экспертизу и передан на главную госэкспертизу, сообщает пресс-служба городской администрации. Заключение ожидается в сентябре-октябре 2021 года.

Разработкой проектной документации занималось МУП «Полигон». Мощность мусороперерабатывающей станции по приёму отходов — 300 тыс. тонн в год, площадки — 120 тыс. тонн в год. На вторичную переработку из комплекса будут отправляться картон, бумага, стекло, разные виды пластика.

Напомним, ранее в прямом эфире мэр Перми Алексей Дёмкин сообщил, что на строительство комплекса необходимо 2 млрд руб. По словам главы города, это слишком большая для муниципалитета сумма, поэтому идёт поиск концессионера и рассматриваются различные виды кредитования. Построить объект планируется до конца 2024 года.

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