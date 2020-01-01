Олеся Максименко Мусороперерабатывающий комплекс в Перми должен быть построен до 2024 года Мэр краевой столицы Алексей Дёмкин сообщил, что на данный момент идёт поиск источников финансирования Поделиться Поделиться Твитнуть

В среду, 14 июля, в прямом эфире мэр Перми Алексей Дёмкин рассказал о сортировке мусора и появлении пунктов раздельного сбора.

По словам главы города, сейчас МУП «Полигон» разрабатывает проектную документацию на строительство мусороперерабатывающего комплекса, который включит сортировочную станцию и площадку мембранного компостирования органических отходов.

«Одновременно ведётся поиск источников финансирования, так как на строительство понадобится более 2 млрд руб. — слишком большая сумма для городского бюджета. Рассматриваются различные варианты — поиск концессионера, различные виды кредитования. По поручению президента РФ завод должен быть построен до 2024 года», — объяснил Алексей Дёмкин.

На заводе планируется перерабатывать все виды отходов — бумагу, картон, стекло, пластик. При этом мощность станции по приёму отходов должна составить 300 тыс. т в год, площадки — 120 тыс. т в год. Непосредственно комплекс будет возведён на базе полигона «Софроны».



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