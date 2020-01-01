Елена Синица Торги на застройку микрорайона ДКЖ могут объявить в этом году Краевые власти планируют освоить эту территорию до 2027 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Первые аукционы на застройку пермского микрорайона ДКЖ могут объявить в 2021 году. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на министра строительства Пермского края Андрея Колмогорова.

Колмогоров добавил, что краевые власти «точно» успеют завершить освоение этой территории до 2027 года.





Отметим, что в микрорайоне ДКЖ реализуется проект комплексного развития территории.





За период с 2022 по 2027 год там планируется построить 380 тыс. кв. м жилья, куда смогут заселиться порядка 21 тыс. человек. Более того, в микрорайоне появятся три детских сада на 401 место и две школы на 2120 мест.





Также в планах — построить краевую музыкальную школу и универсальный дворец спорта на 10,5 тыс. мест.

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