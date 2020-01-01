В Пермском крае выявлено 476 новых случаев заражения COVID-19 За сутки умерли 28 пациентов с коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 476 новых случаев заражения COVID-19: 44 человека госпитализированы, 432 — проходят амбулаторное лечение под наблюдением врачей. Выздоровел 481 человек, умерли — 28.

В числе новых инфицированных 186 пациентов мужского пола, 290 — женского. Среди заболевших 68 детей, 62 человека в возрасте от 15 до 29 лет, 166 — в возрасте от 30 до 49 лет, 118 — от 50 до 64 лет, и 62 человека старше 65 лет.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 79 217.

В ковидных отделениях больниц продолжают лечение 2580 пациентов, 197 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Доля свободного коечного фонда от фактически развёрнутого составляет 18%.





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