Елена Синица В Прикамье поступило ещё 6,5 тыс. доз «Спутника Лайт» Также в регион пришло более 18 тыс. комплектов «Спутника V» Поделиться Поделиться Твитнуть

Спутник Лайт

Константин Долгановский

В Пермский край доставили партии двух вакцин от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Так, в регион поступило 6,5 тыс. доз однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» и 18 150 комплектов препарата «Спутник V».





В ближайшее время вакцину распределят между медорганизациями края.





Всего в регион поступил 702 991 комплект вакцин. Из них 600 993 — «Спутник V», 50 960 — «ЭпиВакКорона», 43 968 — «Спутник Лайт», 7070 — «КовиВак».





По данным краевого минздрава,с начала массовой вакцинации привилось 587,4 тыс. жителей края. Прошли курс иммунизации полностью 446,4 тыс. человек.

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