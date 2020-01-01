Олеся Максименко В Прикамье новые заболевшие COVID-19 выявлены в 21 муниципалитете В числе первых — Пермь Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По количеству заражённых COVID-19 за минувшие сутки по-прежнему лидируют краевая столица с 224 случаями, Добрянский городской округ с 46 инфицированными и Соликамский городской округ с 37 заболевшими.

32 диагноза COVID-19 поставлено в Пермском муниципальном районе, по 18 — в Березниках, Кишертском муниципальном округе и Чердынском городском округе, 14 — в Чернушинском городском округе, 12 — в Краснокамском городском округе, 11 — в Кудымкаре, восемь — в Кунгурском муниципальном районе, семь — в Кудымкарском муниципальном округе.

Кроме того, в Уинском и Юсьвинском муниципальных округах выявлено по шесть заражённых, в в Красновишерском городском округе и Кунгуре — по пять, в Бардымском муниципальном округе — четыре, в Берёзовском муниципальном округе и Оханском городском округе — по два, в Очёрском и Суксунском городских округах — по одному.

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