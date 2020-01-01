В Перми с 1 сентября на линии дополнительно выйдут 29 автобусов
Общественный транспорт перейдёт на осеннее расписание
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Городские автобусы с 1 сентября переходят на осеннее расписание. Так как пассажиропоток в транспорте увеличится, решено дополнительно вывести на линии 29 единиц техники, об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Напомним, с 1 июня в Перми часть автобусных маршрутов, на которых наблюдалось существенное снижение пассажиропотока, перешла на летнее расписание. Общее уменьшение ежедневного выпуска автобусов составило примерно 6%.
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