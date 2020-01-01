Елена Синица За прошедшие сутки в Прикамье от коронавируса умерли ещё 29 человек Выздоровели 503 пациента Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявили ещё 477 случаев заражения коронавирусом. Из новых заболевших 56 человек проходят лечение в больницах, а 421 — на дому, под наблюдением врачей.

В числе инфицированных 206 пациентов мужского пола, 271 — женского. Также среди заболевших 66 детей.





В возрасте от 15 до 29 лет заболели 68 человек, от 30 до 49 лет — 171 человек, 114 в возрасте 50–64 и 58 человек старше 65 лет.





Круг контактировавших лиц также определён.





С начала пандемии в регионе выявили 78 741 случай заражения коронавирусом.





Сейчас в больницах края находятся 3644 человека, из них 193 подключены к аппаратам ИВЛ.





Доля свободного коечного фонда от фактически развёрнутого составляет 18,6%.





За эти же сутки выздоровели 503 человека, умерли — 29.

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