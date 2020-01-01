Синоптики изменили прогноз погоды на середину августа в Пермском крае
Температура воздуха будет на два-три градуса выше, чем ожидалось
Пермские синоптики изменили прогноз погоды на вторую декаду августа. Согласно новым сведениям, температура воздуха будет в среднем на два-три градуса выше, чем ожидалось, и превысит климатическую норму для этого времени года. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на сайт «Метеоролог и я».
Особенно жарко будет на юге региона.
Напомним, ранее метеорологи предсказывали похолодание со второй половины месяца.
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