Синоптики изменили прогноз погоды на середину августа в Пермском крае Температура воздуха будет на два-три градуса выше, чем ожидалось Поделиться Поделиться Твитнуть

Виталий Кокшаров

Пермские синоптики изменили прогноз погоды на вторую декаду августа. Согласно новым сведениям, температура воздуха будет в среднем на два-три градуса выше, чем ожидалось, и превысит климатическую норму для этого времени года. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на сайт «Метеоролог и я».

Особенно жарко будет на юге региона.

Напомним, ранее метеорологи предсказывали похолодание со второй половины месяца.

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