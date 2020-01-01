В Пермском крае выросли цены на товары для школьников и капусту Также подорожали коммунальные услуги и билеты на поезда Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Финкан

Лидерами роста цен в июле 2021 года в Пермском крае стали товары для школьников, а также капуста и свёкла. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на Пермьстат.

В целом непродовольственные товары в прошлом месяце подорожали на 1,02%. Лидерами роста стали школьные принадлежности и одежда для учеников. Так, форма подскочила в цене до 9,5%, канцтовары — до 6%, тетради, учебные пособия и рюкзаки — до 2,3%. Кроме того, в июле на 2–8% выросли тарифы на коммунальные услуги, на 2,8–6,8% — цены на билеты в поездах дальнего следования.

Продукты питания в регионе за июль в целом подешевели на 0,98%. Исключение составили капуста (+18,04%) и свёкла (+9,77%).

По данным Пермьстата, индекс потребительских цен в минувшем месяце составил 100,1%.





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