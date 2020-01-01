Олеся Максименко В краевой столице ограничат движение транспорта по ул. Пермской Временная мера связана с реставрацией здания, где расположится малая сцена ТЮЗа Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Движение всех видов транспорта по ул. Пермской в краевой столице, на участке между домами №68 и №62, будет ограничено с 18 августа до 14 декабря. Проезд будет разрешён по двум полосам — по одной в каждом направлении.

С 15 декабря 2021 года до 15 мая 2022 года движение транспорта на этом участке будет закрыто полностью, сообщает пресс-служба администрации Перми. Водители смогут объехать закрытый участок по ул. Ленина.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.