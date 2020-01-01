Олеся Максименко Коронавирус выявлен в 24 муниципалитетах Пермского края Общее количество заболевших в регионе превысило 78 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Из 478 новых случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки в Прикамье 274 выявлены в столице региона, 45 — в Пермском районе, 24 — в Чернушинском городском округе.

Также коронавирус подтвердился у 15 жителей Бардымского муниципального округа, по 11 инфицированных — в Соликамском городском округе, Чайковском и Юрлинском муниципальном округе, по девять — в Кудымкаре, Кунгуре, Еловском и Кудымкарском муниципальных округах.

В Березниках, Кунгурском муниципальном районе и Октябрьском городском округе выявлено по семь заражённых, в Краснокамском городском округе — шесть, в Осинском городском округе — пять, в Кишертском муниципальном округе и Нытвенском городском округе — по четыре.

В ЗАТО Звёздный — три случая заболевания, в Юсьвинском муниципальном округе, Красновишерском и Чусовском городских округах — по два, в Оханском и Очёрском городских округах — по одному.

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