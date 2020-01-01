Директор правового департамента администрации губернатора Пермского края покинул должность
На место Дмитрия Носова назначен Артём Молокотин
Дмитрий Носов покинул должность директора правового департамента администрации губернатора Пермского края, которую занимал с 2017 года. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».
По словам источника издания, Носов ушёл в отставку по семейным обстоятельствам и переедет в Москву.
На пост руководителя департамента администрации губернатора уже назначен Артём Молокотин. До этого он возглавлял правовой департамент регионального кабмина.
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