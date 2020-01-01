Директор правового департамента администрации губернатора Пермского края покинул должность На место Дмитрия Носова назначен Артём Молокотин Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Пермского края

Константин Долгановский

Дмитрий Носов покинул должность директора правового департамента администрации губернатора Пермского края, которую занимал с 2017 года. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

По словам источника издания, Носов ушёл в отставку по семейным обстоятельствам и переедет в Москву.

На пост руководителя департамента администрации губернатора уже назначен Артём Молокотин. До этого он возглавлял правовой департамент регионального кабмина.





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