Аэропорт Перми принял миллионного пассажира с начала года Этого показателя удалось достигнуть на 17 дней раньше, чем в 2019 году Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

Аэропорт Большое Савино (Пермь) 27 июля обслужил миллионного пассажира с начала 2021 года. Этого показателя удалось достигнуть на 17 дней раньше, чем в 2019 допандемийном году, и он является рекордным результатом в истории предприятия, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Также международный аэропорт Пермь продемонстрировал рекордные за всё время существования показатели месячного пассажиропотока: в июле было обслужено 235 157 пассажиров (193 762 — на внутренних авиалиниях, и 41 392 — на международных).





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