Олеся Максименко
В Прикамье зафиксировано меньше «заразившихся» COVID-19 муниципалитетов
За сутки новые заболевшие коронавирусом выявлены в 27 территориях
Больше всего заболевших коронавирусом за минувшие сутки выявлено в Перми, Чусовском и Лысьвенском городских округах — по 130, 46 и 44 случая соответственно.
В Осинском городском округе диагноз COVID-19 поставлен 30 жителям, в Добрянском городском округе — 26, в Пермском муниципальном районе — 25, в Березниках — 18, в Юсьвинском муниципальном округе — 17, в Октябрьском городском округе — 16.
В Берёзовском муниципальном округе и Красновишерском городском округе инфицировано по 14 человек, в Чайковском и Чернушинском городском округе — по 13, в Уинском муниципальном округе — 12, в Куединском муниципальном округе — 11.
Семь заразившихся выявлено в Кудымкарском муниципальном округе, по шесть — в Кудымкаре, Кунгурском муниципальном районе и Соликамском городском округе, по пять — в Кишертском муниципальном округе и Кунгуре.
Кроме того, коронавирусом заболели четверо жителей Бардымского муниципального округа, трое жителей ЗАТО Звёздный и двое — Ординского муниципального округа.
В Горнозаводском и Краснокамском городских округах, Юрлинском муниципальном округе — по одному заразившемуся.
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