Елена Синица С сентября возобновятся авиарейсы из Перми в Волгоград Полётная программа продлится до 28 октября Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» возобновит полёты из Перми в Волгоград. Как пояснили «Новому компаньону» в пресс-службе аэропорта, «ЮВТ Аэро» летала по этому направлению до лета.

Согласно расписанию со 2 сентября самолёты Bombardier будут летать в Волгоград два раза в неделю: по четвергам и воскресеньям.





Время в пути — два часа.





Полётная программа рассчитана до 28 октября 2021 года.

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