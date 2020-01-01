Елена Синица
С сентября возобновятся авиарейсы из Перми в Волгоград
Полётная программа продлится до 28 октября
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Авиакомпания «ЮВТ Аэро» возобновит полёты из Перми в Волгоград. Как пояснили «Новому компаньону» в пресс-службе аэропорта, «ЮВТ Аэро» летала по этому направлению до лета.
Согласно расписанию со 2 сентября самолёты Bombardier будут летать в Волгоград два раза в неделю: по четвергам и воскресеньям.
Время в пути — два часа.
Полётная программа рассчитана до 28 октября 2021 года.
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