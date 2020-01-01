Кредит с ипотекой: на какой срок лучше оформить Поделиться Поделиться Твитнуть

Для многих россиян оформление ипотечного кредита — единственный способ обзавестись собственным жильем. Однако это очень серьезный и ответственный шаг, перед которым важно тщательно все взвесить и принять выверенное решение. Прежде всего, следует правильно рассчитать ипотеку с тем, чтобы размер платежа соответствовал возможностям семейного бюджета, а переплата была по возможности минимальной. Весомую роль в этом играет срок кредитования.

Долгосрочная ипотека

Максимальный срок, на который выдается такой заем в России — 30 лет. При этом большинство банков предоставляет ипотеку на срок до 25 лет. Продолжительный период кредитования имеет свои преимущества:

В то же время у заемщика остается возможность досрочного погашения. К тому же многие банки предлагают более низкие ставки по долгосрочным кредитам или сокращают первоначальный взнос. Однако важно учитывать, что чем большим будет срок кредита, тем большей и переплата.

Краткосрочная ипотека

Минимально можно оформить ипотечный кредит на срок от 3-5 лет. При этом краткосрочные займы на период до 10 лет выдаются гораздо реже, чем долгосрочные. Это связано с необходимостью подтверждения высокого уровня дохода, который будет достаточным для ежемесячного погашения суммы долга с процентами. Однако есть у этого варианта и свои преимущества. Так, общая переплата по краткосрочному ипотечному кредиту будет ниже. К тому же жилье быстрее перейдет в собственность заемщика.

Лайфхаки для экономии

На любом из видов ипотечного кредита можно дополнительно сэкономить, если воспользоваться следующими рекомендациями. Прежде всего, снизить переплату и/или размер ежемесячного платежа может досрочное погашение части долга. Как правило, банки не ограничивают в этом клиента.

Кроме того, можно попробовать воспользоваться специальными программами с господдержкой, которые предлагают более низкие процентные ставки и лояльные условия. Например, сегодня получить выгодные условия можно по кредитам на первичное жилье. Сократить переплату поможет и увеличение первоначального взноса. В этом случае заемщик сможет сократить свои расходы по ипотеке. Наконец, при длительном сроке ипотечного кредитования всегда можно воспользоваться рефинансированием, если ставки стали более выгодными для получателя ссуды.

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