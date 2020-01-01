Елена Синица
Депутаты Пермской гордумы не смогут нанимать в помощники близких родственников
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В Пермскую городскую думу внесли проект решения, касающийся деятельности помощников депутата.
Согласно изменениям, депутат не сможет нанимать в помощники близких родственников. К их числу отнесли родителей, супругов, детей, братьев, сестёр и этих же родственников со стороны супругов, детей супругов и супругов детей.
Отмечается, что изменения вносятся в целях «предотвращения возможности возникновения конфликта интересов у депутата».
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