Елена Синица Депутаты Пермской гордумы не смогут нанимать в помощники близких родственников Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Сергей Федосеев

В Пермскую городскую думу внесли проект решения, касающийся деятельности помощников депутата.

Согласно изменениям, депутат не сможет нанимать в помощники близких родственников. К их числу отнесли родителей, супругов, детей, братьев, сестёр и этих же родственников со стороны супругов, детей супругов и супругов детей.





Отмечается, что изменения вносятся в целях «предотвращения возможности возникновения конфликта интересов у депутата».

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