В Пермском крае выявлено 476 новых случаев заражения COVID-19 За сутки умерли 23 пациента с коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 476 новых случаев заражения COVID-19: 63 человека госпитализированы, 413 проходят амбулаторное лечение под наблюдением врачей. Выздоровели 411 человек, умерли 23.

В числе новых инфицированных 190 пациентов мужского пола, 286 — женского. Среди заболевших 60 детей, 78 человек в возрасте от 15 до 29 лет, 145 человек — от 30 до 49 лет, 131 — от 50 до 64 лет и 62 человека старше 65 лет.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 77 786.

В ковидных отделениях больниц продолжают лечение 3 723 пациента, 183 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Доля свободного коечного фонда от фактически развернутого — 18,5%.

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