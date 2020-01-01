Елена Синица За год в Прикамье заболеваемость пневмониями выросла на 96% А смертность от болезней органов дыхания увеличилась в полтора раза Поделиться Поделиться Твитнуть

больница

Константин Долгановский

В 2020 году заболеваемость пневмониями в Пермском крае выросла на 96%. Было зарегистрировано 1398 случаев на 100 тыс. человек ( в 2019-м — 711,9 ). В то же время заболеваемость «другой хронической обструктивной лёгочной болезнью» снизилась на 19,4%, а бронхиальной астмой — на 3%. Об этом говорится в докладе о состоянии здоровья населения в Пермском крае по итогам 2020 года. Его депутаты краевого Заксобрания заслушают на пленарном заседании в августе.

Смертность от болезней органов дыхания в 2020 году возросла более чем в полтора раза и составила 1371 случай (в 2019-м — 911).





«Повышение смертности имело место за счёт пневмоний — 36,5 на 100 тыс. населения. Рост в сравнении с прошлым годом — 166%, что связано с COVID-19», — поясняется в докладе.

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