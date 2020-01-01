В Перми приёмку к новому учебному году прошли 195 образовательных учреждений Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми перед началом учебного года проверены 80 детских садов, 101 школа и 14 учреждений дополнительного образования — всего 195 образовательных учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В ходе приёмки проверялось состояние систем антитеррористической и пожарной безопасности, оборудование путей эвакуации. Специалисты проинспектировали пищеблоки, проверили исправность систем водоснабжения, отопления, канализации, электроснабжения, а также доступность зданий для маломобильных групп граждан.

«Все образовательные учреждения успешно прошли приёмку и готовы к началу нового учебного года», — отметили в мэрии.









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