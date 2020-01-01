Олеся Максименко За сутки COVID-заразились жители 32 муниципалитетов Пермского края В лидерах по количеству инфицированных — краевая столица, Пермский район и Чернушинский округ Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки коронавирусом в Пермском крае заразились жители 32 территорий региона.

Первое место по количеству инфицированных занимает Пермь — здесь диагноз COVID-19 поставлен 158 жителям. На втором месте — Пермский муниципальный район с 63 заражёнными, на третьем — Чернушинский городской округ: здесь заболели 34 человека.

Кроме того, 26 новых случаев выявлено в Краснокамском городском округе, 24 — в Соликамском городском округе, 21 — в Чусовском городском округе, 18 — в Куединском муниципальном округе, 17 — в Лысьвенском городском округе, 12 — в Гайнском муниципальном округе.

В Александровском муниципальном округе и Верещагинском городском округе — по 10 заразившихся, в Бардымском и Косинском муниципальных округах — по девять, в Березниках и Кунгуре — по восемь.

В Ординском муниципальном округе инфицированы семеро жителей, в Горнозаводском, Ильинском и Суксунском городских округах выявлено по пятеро заражённых, в Кунгурском муниципальном районе, Кочёвском и Уинском муниципальных округах — по четыре, в Еловском муниципальном округе и Кизеле — по три, в Нытвенском городском округе, Сивинском муниципальном округе и Чайковском — по два.

По одному заболевшему — в Большесосновском муниципальном районе, Гремячинском городском округе, ЗАТО Звёздный, Карагайском и Частинском муниципальных округах.

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