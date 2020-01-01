Анна Брюханова Налоговая служба планирует взыскать с завода им. Дзержинского 563,8 млн руб. Заявление поступило в краевой Арбитражный суд 4 августа Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Межрайонная инспекция ФНС №21 по Пермскому краю направила в краевой Арбитражный суд заявление о взыскании обязательных платежей и санкций с ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского». Сумма исковых требований составляет 563,8 млн руб. Информация об этом опубликована на сайте суда.

Дело о несостоятельности предприятия рассматривается более 15 лет. По данным ЕГРЮЛ, в 2010 году суд признал машиностроительный завод им. Дзержинского банкротом. Тогда же в отношении организации было открыто конкурсное производство и впервые начата процедура ликвидации юрлица. По данным на прошлый год, общая сумма долга ЗиДа составляет примерно 785 млн руб.

Напомним, что в июне текущего года конкурсный управляющий предприятия Лев Шляпин пытался взыскать со своего предшественника Евгения Лысова убытки в размере 47,2 млн руб. за ненадлежащее исполнение обязанностей. Однако суд иск не удовлетворил, поскольку срок взыскания истёк ещё три года назад.

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